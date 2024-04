Leo Caprile ahondó en su recuperación tras sufrir ACV: “No tengo ninguna secuela”

Tras preocupar al mundo del espectáculo, Leo Caprile se recupera satisfactoriamente en la Clínica Santa María luego de ser intervenido por un infarto cerebral.

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada luego de un evento, donde el ex conductor de TV decidió desviarse del camino e ir a la clínica antes de regresar a su casa, decisión que le terminó salvando la vida.

“He tenido una serie de revelaciones positivas. Primero, no tengo ninguna secuela. Podría estar hemipléjico. El doctor me dijo que mi decisión de venir a tiempo a la clínica hizo la diferencia. Desde los síntomas hasta que me atendieron deben haber pasado no más de dos horas”, comenzó declarando enLas Últimas Noticias.

Leo Caprile y su recuperación tras el ACV

Leo Caprile, de extensa trayectoria en TV, se encuentra alejado hoy de las comunicaciones y aunque afirmó que no le gusta hacer noticias por sus temas personales, ahora es diferente.

“Creo que esto le puede servir a más gente, porque este incidente tiene que ver con cierta disciplina, con cuidarse, medirse la presión, el consumo de sal, los hábitos alimenticios, el descanso”, declaró.

Cuando se le preguntó cómo comenzaron los malestares, Caprile manifestó: “Había terminado de hacer un evento de Colo Colo. Ya me venía y perdí la fuerza en el brazo y se me durmió el bigote. No era un malestar que te da por un resfrío. Era distinto y me acordé de mis papás. Tomé la decisión me desvié y llegué como en veinte minutos a la clínica“.

El fanático albo de inmediato pensó que todo se podría tratar de un ACV, ya que tal como contó, tanto su padre (80) como su madre (70) sufrieron infartos cerebrales.

Afortunadamente, Caprile evoluciona favorablemente tras una exploración con sonda, medicamentos, scanners y resonancia magnética, entre otros procedimientos.

“La gente está sorprendida porque puedo hacer sentadillas, camino, estoy con ánimo, hago bromas. Un doctor me dijo que este incidente que hice es autoprovocado por el nivel de estrés , la vida agitada y la alimentación desordenada”.

Por último, el también locutor radial afirmó que a más tardar este miércoles recibirá el alta médica y podrá regresar a su casa y así reencontrarse con toda su familia.

