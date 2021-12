Leo Méndez, el hijo del músico Dj Méndez, comunicó al inicio de esta semana una lamentable experiencia que vivió luego de someterse a una cirugía estética. A través de su cuenta de Instagram, en que ostenta 345 mil seguidores, detalló qué fue lo que le ocurrió hace un tiempo.

“Estaba por viajar devuelta a Suecia luego de haber participado en un programa de Canal 13, cuando me decidí someter a una bichectomía en la clínica estética New Line”, fue lo que comenzó relatando en un post, agregando que “a pesar de la anestesia, sentía que me tiraba algo, que me dolía, que no se sentía bien y se lo comenté a mi amigo“.

Luego, señaló que el primer día luego de la intervención empezó con problemas en su mejilla. “Se me empezó a hinchar como una pelota”, reconoció. “Fui a la clínica por segunda vez a realizar un drenaje. Aún así, al día siguiente, no solo mi mejilla estaba dura como una roca (y estaba más grande), se me hincha toda la mitad de la cara”, comentó Méndez.

El joven siguió adelante con su narración y sostuvo que al “tercer día estaba con el ojo morado e hinchado. “No podía abrirlo, todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro (me lo explicaba el doctor). Cuarto día, cuando me toca viajar a casa, le pregunto si todo volverá a la normalidad porque el dolor es insoportable y él me asegura que sí. Había descartado todo, infección, complicaciones a algún nervio, etc”.

Un tiempo después, volvió a tener problemas en relación a esta misma historia, que ya parecía superada, en cuanto ya se le había deshinchado la zona afectada. “1 año con 10 meses después, hace dos semanas, por primera vez se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos. Me doy cuenta hablando con una amiga por Facetime. Lo anterior, en conjunto con dolores seguidos de cabeza y pulsaciones desde la mejilla izquierda“.

El maquillador sentenció que “no dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora el que salió perjudicado soy yo ¿Quién me asegura que no quedaré así para siempre?, ¿tendré solución? Estuve antes de Navidad en la clínica, en una consulta acerca de esto. Esta semana me toca hora para rayos X“.

