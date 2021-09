Una noticia dio a conocer Leo Méndez Jr., quien preocupó a sus fans tras compartir que fue sometido a una cirugía.

El hijo del cantante nacional Leo Méndez (Dj Méndez) publicó una serie de stories en Instagram, donde aparece con un parche en la nariz.

A través de la misma plataforma explicó lo ocurrido, relatando su compleja situación de salud.

“Me cuesta hablar y respirar a la misma vez por la boca, porque no puedo respirar por la nariz ahora, ya que tengo algodones”, contó en la red social.

En ese contexto, el joven detalló que se sometió a una cirugía de corrección en su nariz, que había resultado dañada tras una golpiza recibida hace años.

“Es una corrección que me hicieron, porque hace dos años a mí me maltrataron y me pegaron entre tres personas. Desde ese entonces mi nariz quedó chueca, y solamente pude respirar por un lado”, manifestó.

“Una parte se infectó con pus y todo durante dos años, así que al final hoy me pude corregir la nariz”, declaró.

En cuanto a la agresión sufrida, Leo Méndez Jr. afirmó que “el principal de los tipos cayó por maltrato. Fueron dos hombres y una mujer contra mí (…) Estoy contento, porque ha sido una lucha larguísima en temas de salud respiratoria y mental, pero ahora está todo llegando a su fin”.