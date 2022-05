“El ciclo de la vida duele”: Leo Méndez Jr. vive dolorosa pérdida familiar y comparte emotivo video

En febrero pasado les contamos sobre el difícil momento que estaba pasando Leo Méndez Jr. con su perrito Aquiles, quien había sido diagnosticado con una grave enfermedad.

Lamentablemente, durante horas de este jueves el influencer confirmó que el pequeño chiguagua falleció, dejando una gran vacío en él, por lo que le dedicó un sentido y extenso mensaje en sus redes sociales junto a un emotivo video de sus últimos días.

Al parecer, el tratamiento que necesitaba Aquiles era muy costoso debido al cáncer de corazón que padecía, por lo que en ese entonces pidió a todos sus seguidores ayuda económica.

“El ciclo de la vida duele. El año 2011 me gané la lotería, imaginarme que tú me diste vuelta todo mi mundo. Hoy me dejaste. Tenía miedo a que llegara este día, el día que tú dejaras mi lado, el tener que escribir un texto así”, comenzó el hijo de DJ Méndez en un post compartido en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a Aquiles correr en medio de un cambio.

“Mi compañero, mi segunda mano, mi hijo, mi todo… cuando lo inevitable te toca la puerta y no poder atrasarlo ni esconderse, mierda que duele. Que susto. Cómo un ser tan fiel, tan chiquito puede llenar tanto tu corazón”, continuó. “Si el amor fuese la cura tú vivirías para siempre. Hace solo un par de horas estabas aquí, a mi lado, te estaba agarrando a besos y no te dejaba ir”, añadió.

Además, el influencer radicado en Suecia comentó que, cuando decidió hacerse cargo de él “tomé una responsabilidad como tu padre, el ser responsable implica no dejarte solo, ni sufrir y sentir dolor” y que “el cáncer llegó inesperado y no pude dejar que te hiciera sentir dolor. Donde sea que estés, tantas religiones y teorías, solo espero hijo mío, que estés en paz”.

Finalmente, escribió que “te amaré por siempre, me dejas un vacío enorme y un silencio eterno”.

Mira la publicación aquí: