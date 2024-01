Leo Méndez respondió a su hermana Steffi por críticas en redes: “A palabras necias…”

Leo Méndez Jr. agradeció el respaldo de su hermana, Steffi Méndez, luego de los crueles comentarios que surgieron en redes sociales en su contra por un video sobre el extinto docureality que tuvieron junto a su padre, DJ Méndez.

En sus stories de Instagram, el influencer radicado en Suecia compartió una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con su hermana en la que le dio las gracias por defenderlo.

“A palabras necias, oídos sordos, hermana mía. A mí me da lo mismo, aunque se rían billones de personas, ellos no saben lo que cada uno pasamos por esos tiempos. Solo me importa el hoy y es poder estar contigo y mi familia feliz”, escribió junto a otros mensajes en sueco.

¿Qué pasó con Leo Méndez Jr. y por qué Steffi lo defendió?

Los últimos días comenzó a circular un extracto del docureality Los Méndez, que se emitió en TVN entre el 2012 y 2014.

En el registro, aparece el joven junto a su padre en compañía de una mujer y se puede escuchar a Leo Méndez Jr. expresar diferentes comentarios hacia ella.

Es por eso que los usuarios en redes sociales no tardaron en dejar crueles comentarios haciendo referencia a la orientación sexual de Leo Méndez Jr.

En ese sentido, Steffi Méndez salió en su defensa con una profunda reflexión: “Estoy asqueada de las redes sociales, el nivel de odio y represión que hay en ciertos comentarios me deja sin palabras. Deberíamos vivir en un mundo sin estas plataformas de mierda, humanos no siendo humanos”.

“Qué pena ver tantos comentarios burlándose y pensando que era una situación ‘chistosa’. Estoy segura de que para muchos la salida del clóset no fue para nada grata, sobre todo en Chile, y menos siendo expuesto en televisión chilena con un público tan burlesco, retrógrado y reprimido como en Chile”, fue parte de lo que escribió.

