“Me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba”: Leo Rey relató la difícil infancia que vivió con su papá

En un nuevo capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, se reunieron el ex vocalista de La Noche, Leo Rey; la animadora, Raquel Argandoña; la cantante Geraldine Neary y el periodista Patricio Sotomayor.

El segundo día, cuando fue el turno de Leo Rey como anfitrión, el también gamer se refirió a su infancia luego de una pregunta que le realizó Argandoña, consultándole por qué él se había ido de su casa tan joven (14 años).

“Mi mamá me entregó a mi papá al año de vida y él hizo la pega. Entonces mi papá tenía como una ira hacía mí, me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba”, comenzó relatando el cantante.

A lo anterior agregó que vivió una niñez muy solitaria, ya que su progenitor no le “celebraba Navidades, cumpleaños, nada”. “Era súper mal padre en el sentido del cariño”, explicó.

Leo Rey comentó que tampoco pudo cumplir con su educación básica y que debió “aprender a leer solo”, debido a que su padre se dedicaba a ferias de entretenimiento y él debía apoyarlo en su labor desde niño. “Yo me crie en ese mundo, vendiendo fichas, atrayendo al público para poder ganar algunas lucas. Nunca me mandó al colegio”, aseguró.

Finalmente, el artista reveló que cuando logró poner fin a toda la situación fue cuando tenía 14 años y decidió enfrentarlo. “Una vez me fue a pegar, me daba duro, y yo me sentí mucho más grande y con el poder de defenderme de alguna manera y le dije ‘a mí no me vas a pegar nunca más, viejo tal por cual’ y me fui con lo puesto”, relató.

