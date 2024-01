¿Reencuentro? Leo Rey no descartó volver a La Noche y apuntó a “orgullo” de ex compañero

Leo Rey no descartó la posibilidad de volver a reencontrarse con el grupo La Noche, a más de 10 años de haber dejado su rol de vocalista.

El popular cantante chileno se refirió a este eventual regreso en el podcast “Arayita TV”, donde indicó que “la gente cree que yo soy La Noche, prácticamente. Entonces para mí, en mi corazón, es mi proyecto con el que toqué el cielo y logramos tantas cosas“.

“Un lado de mi corazón no quiere que nunca muera esa marca. Entonces, como se han juntado Los Bunkers o La Ley, le gustaría mucho al público que eso sucediera”, apuntó.

¿Volvería Leo Rey a La Noche?

En ese sentido, el intérprete fue consultado sobre si “se pueden reparar las cosas” con su anterior banda y reconoció que “el único problema aquí es el orgullo, porque cuando hubo un reencuentro yo me acerqué a buscarlo”.

Recordemos que Leo Rey dejó el grupo a fines del año 2013 tras roces con algunos de sus compañeros, especialmente con Alexis Morales (Alexítico), músico y autor de las canciones de La Noche. Actualmente, el grupo sigue vigente con otro vocalista.

En la mencionada entrevista, el icónico cantante de cumbia aseguró que “de parte de él (Morales) nunca ha habido un acercamiento. No sé, si me dice ‘la cag…, perdóname. Me fui con los tarros, me equivoqué, me gasté la plata. Me fui al chancho’. Vamos de nuevo”.

