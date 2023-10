Leo Rey sorprendió al responder cuestionado comentario de Alessia sobre la cumbia

El pasado viernes 13 de octubre Américo revolucionó la casa de Gran Hermano Chile y sorprendió a los jugadores y jugadoras al ir de vista por algunas horas, en el marco de la clásica fiesta que se hace todas las semanas.

Allí, junto con interpretar sus más grandes éxitos y compartir algunas conversaciones con los concursantes, también protagonizó un incómodo diálogo que se convirtió en uno de los más comentados de la noche en redes sociales.

La incómoda pregunta de Alessia a Américo

“¿Cómo fue tu carrera musical con un estilo que no es el que más vende, quizá? Porque igual es un factor súper importante para la carrera”, preguntó Alessia Traverso al cantante, desatando la controversia.

Ante esto, Américo respondió asegurando que la cumbia está “estigmatizada”, aunque afirmó que la situación ha cambiado: “Cuando partí no todos decían a viva voz, ‘oye, me gusta la cumbia’. Como que se esperaban solo las fiestas para escucharlas”, aseguró.

Leo Rey se refirió a las declaraciones de Alessia

Ahora, a un par de semanas del hecho, fue su propio colega, el reconocido cantante Leo Rey, quien se refirió a las declaraciones de Traverso y defendió el género musical.

“Lo tomamos de buena manera, siempre hay personas que le gusta un poco más, pero a diferencia de otros países, quizás los chilenos no nos sentimos tan orgullosos de la cumbia”, dijo en conversación con AR13.

Leo Rey: “Los números hablan por sí solos”

A su vez, lejos de molestarse, el ex líder de la banda La Noche aclaró que “es mirada del barrio bajo y en eso fuimos responsables junto con Américo de llevar la cumbia a otro nivel, de darle mas style, y ahora estamos en otras partes y todos hacen cumbia”

Finalmente, quiso no polemizar en torno a la pregunta de la ex Gran Hermano y expresó su felicidad de ser uno de los mayores exponentes: “Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta música, los números hablan por si solos”, sentenció.

