Una reinvención es la que ha tenido el humorista León Murillo en el último tiempo, tanto así que incluso comenzó a incursionar en la plataforma OnlyFans, dondE los suscriptores pagan para ver fotos exclusivas de los usuarios.

El artista relató a Las Últimas Noticias sobre su notorio cambio físico, donde contó que “partió con la baja de peso gracias a una operación bariátrica que me realicé hace cinco años y a esto se suma que en las últimas semanas me corté la barba y me dejé crecer pelo en la cabeza por primera vez en 25 años”.

Sobre esto, asegura sentirse “mucho más joven y mi señora está más contenta”. Debido a esto es que aseguró que “harta gente me escribe felicitándome y dándome ánimo”.

“Hace cinco años pesaba casi 130 kilos y esta semana la balanza marcó 78. A veces se me olvida que ando así, más en la mañana cuando entro al baño por primera vez, me miro al espejo, me asusto y digo ‘¿qué pasó acá?’. Uno tiene a quedarse con la mentalidad de obeso”.

Consultado sobre cómo se inicio la idea de crearse un OnlyFans, recordó que “todo comenzó con una apuesta que me hizo Marcelo Valverde en un programa llamado ‘La Célula’. Me dijo que abrirme un OnlyFans podía ser todo lo que yo necesitaba para seguir exponiendo mi perfil humorístico al público y yo me pregunté por qué no”.

“Me atreví de una semana para otra y empecé a subir las primeras fotos. Empecé a tirarme de distintas formas en el living de mi casa, haciendo poses. De repente salía de la ducha y me daba cuenta que podía aprovechar el momento para tomarme una foto a popín pelado con el espejo empañado”, agregó.

Si bien aclaró que no tiene “una millonada de público”, sí detalló que ahora tiene 30 suscriptores. “Lo interesante es que un ratito después de haber subido la primera foto, me llegó mi primer depósito: 10 luquitas. Con mi señora nos morimos de la risa, porque en verdad a la gente le gustaba mi contenido y me lo hacían saber en mis redes sociales”.

“Me ha servido para pagar las cuentas de la luz y agua más de una vez y pienso subir una nueva sesión fotográfica pronto. La suscripción cuesta US$10, pero ofrezco un pack de tres meses por US$20”, sentenció.