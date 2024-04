Leonor Varela cuestionó a imitador de Rock and Roll en Got Talent Chile: “¿Qué idioma está cantando?”

Las audiciones de Got Talent Chile continúan en marcha y sorprendiendo con algunos talentos. Pero también las desavenencias no han faltado, tal como le ocurrió a un joven llamado Sebastián González.

El oriundo de Estación Central se presentó con una imitación de Little Richard, ícono del Rock and Roll, interpretando la canción Good Golly, Miss Molly. Sin embargo, no convenció para nada al jurado.

Precisamente, su canto en inglés fue el que generó algunas dudas en los evaluadores, quienes aseguraron que el idioma prácticamente no se entendió.

De hecho, mientras continuaba su casting, se escucha cómo Leonor Varela comenzó a preguntar lo siguiente: “¿Qué idioma está cantando?”.

“No estabas hablando inglés”

La primera en hacer ver este problema fue Diana Bolocco, quien destacó el ritmo del artista, pero enfatizó en que “creo que no pronunciaste bien el inglés, porque no entendí nada de lo que dijiste”.

Aún así, celebró su “energía y ganas” sobre el escenario. Una visión un poco más severa tuvo Leonor Varela, quien respaldó a su compañera.

“No es que no pronunciaste bien el inglés, Sebastián, es que no estabas hablando inglés, no era inglés, directamente. Y esa imprecisión es un problema grande. Es más valioso atenerse a lo que uno domina”, expuso la actriz.

Debido a esto, ambas le dieron un rotundo “No”, mientras que Pancho Reyes fue quien dio el único “Sí” para Sebastián. Eso sí, le advirtió que “desafinas harto”.

Aún así, el cantante se retiró un tanto frustrado por esta evaluación.

Revisa la audición de Sebastián acá:

