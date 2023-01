“¡Qué alegría!”: Leonor Varela celebra nominación a los Premios Oscar de película en la que participa

Tras una larga espera, este lunes se dieron a conocer las nominaciones para la 95 edición de los Premios Oscar, donde Todo a la vez en todas partes y Almas en pena se convirtieron en las cintas con mayor número de candidaturas.

Aunque el chileno Sebastián Bisbal, jefe de animación en un corto prenominado, no logró colarse en el selecto listado, otra compatriota celebró un importante reconocimiento que obtuvo una cinta en la que participa.

“Qué alegría contarles que nuestra película Tell It Like a Woman está nominada a los Premios Oscar“, expresó Leonor Varela en su cuenta de Instagram. “Esta nominación es posible gracias al talento gigante de Diane Warren y Sofía Carson“, señaló también.

Dirigida por siete directoras de distintos países, el largometraje cuenta las historias de siete mujeres, donde la chilena es una de las protagonistas personificando la vida de Tala.

¿En qué categoría está nominada?

La película Tell It Like A a Woman, donde Leonor Varela interpreta al personaje de Tala, está nominada en la categoría Mejor Canción Original.

Se trata del sencillo Applause, el cual es interpretado por la actriz y cantante Sofía Carson, mientras que la letra fue escrita por la destacada compositora Diane Warren.

Así, la destacada intérprete chilena destacó el logro de sus compañeros y compañeras por la nominación. A su vez, también tuvo palabras para su marido, quien fue productor del filme.

“Este momento es particularmente especial porque vi cómo mi querido Lucas Akoskin, trabajó incansablemente durante años junto a Chiara Tilesi para hacer que este proyecto viera la luz”, sentenció en la publicación.