La destacada actriz chilena Leonor Varela sumará un nuevo hito en su carrera al ser parte de una ambiciosa producción llamada Women’s Stories (Historias de Mujer).

Según reporta el medio de espectáculos Deadline, la cinta estará integrada por seis segmentos distintos realizados por seis directoras de distintas partes del mundo, quienes así vez rodarán en países como Italia, India y Estados Unidos. Por ahora, se conocen los nombres de Maria Sole Tognazzi, Lucía Puenzo, Leena Yadav, Catherine Hadwicke entre quienes estarán a cargo de la dirección.

Junto a la chilena radicada en Estados Unidos, también participarán Cara Delevingne, Margherita Buy, Jacqueline Fernández, Marcia Gay Harden y Eva Longoria.

El film estará marcado por un rol social, al estar producido por Iervolino Entertainment y la organización sin fines de lucro We Do It Together, que lucha por la igualdad de género en el mundo audiovisual.

“Nuestra misión es mejorar y cambiar la imagen de las mujeres en las películas y los medios (…) Nos dedicamos a contar historias de mujeres, tanto delante como detrás de la cámara. Es por eso que Women’s Stories es muy importante para nosotros”, declaró al citado medio la fundadora y presidenta de We Do It Together, Chiara Tilesi.

En paralelo a esta noticia, Varela compartió en su cuenta de Instagram su alegría por obtener la ciudadanía norteamericana junto a su esposo Lucas.

“Estoy encantada de poder participar en el sistema democrático de este país. Fue duro tener que ser un simple testigo de lo que paso durante cuatro años… Gracias a todas las mujeres y latinos que me inspiran a ser más activa en el cuidado de la comunidad de la cual hago parte, sin jamás olvidar de donde vengo, Chile”, escribió en la red social.