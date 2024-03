Leonor Varela indignada con sesión de espiritismo en Got Talent Chile: “Estoy incómoda”

Leonor Varela, jurado de Got Talent Chile, aseguró haber quedado “desconcertada e incómoda” luego de la sesión de espiritismo de uno de los participantes que se mostraron en el primer capítulo del nuevo programa de Chilevisión.

Se trata de la presentación de Incertum, un sujeto anónimo que dejó a todos estupefactos luego de mostrar su talento en el escenario. Sin embargo, fue Diana Bolocco quien quedó más afectada.

Durante la sesión, que fue casi en completa oscuridad, Incertum le pidió a la jurado que pensara en alguien y, posteriormente, reveló que pensó en su hermano que murió cuando ella tenía 8 años.

Leonor Varela se enojó con presentación en Got Talent Chile

Luego de la sesión y tras calmar a Diana, cada uno de los jurados emitió su opinión sobre la presentación.

Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Leonor Varela manifestó su profundo disgusto ante lo vivido en el escenario.

“Yo estoy desconcertada y estoy incómoda. Me parece que son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad. La muerte de un ser querido es algo sagrado para una persona”, comenzó.

“No tengo duda de que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso a ella para hacer esto, ella no dio su consentimiento y para hacer algo así sin consentimiento lo siento como una transgresión. Para mí son cosas sagradas, la muerte de un ser… no me parece. Sería”, cerró.

Pese a eso, Diana Bolocco, Francisco Reyes y Antonio Vodanovic dieron un “sí” para Incertum, por lo que seguirá en el programa.

Mira el momento en Got Talent Chile acá:

