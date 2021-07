(EFE/CHV Noticias) La actriz y cantante Leslie Grace fue la elegida por Warner Bros. para protagonizar una película sobre la vida de la superheroína Batgirl, de DC Comics.

La artista de origen dominicano será la encargada de interpretar a Barbara Gordon, conocida como Babs, la hija del comisario de Policía de Gotham City, James Gordon.

De esa forma, Grace, quien acaba de estrenar el musical latino “In The Heights”, junto a Anthony Ramos y Lin-Manuel Miranda, se pondrá en el papel para representar a la versión femenina de Batman.

“Batgirl” contará con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de Birds of Prey y The Flash, mientras que el dúo de Bad Boys for Life, Adil El Arbi y Bilall Fallah, se encargarán de la dirección.

La cinta sobre la superheroína lleva varios años en los planes de Warner Bros. En 2018, Joss Whedon, cineasta detrás de las cintas sobre The Avengers de Marvel y de la serie Buffy the Vampire Slayer, abandonó un primer intento del rodaje para centrarse en su contrato con Disney.

Desde entonces, se han estrenado películas con otros personajes de DC Comics como Joker, Harley Quinn, Batman, Superman y Wonder Woman.

La película, que se estrenará entre 2022 y 2023, se exhibirá exclusivamente en HBO Max.