Este viernes se dieron a conocer los nominados a los Copihue de Oro, donde además de reconocer lo más destacado del último año, también incluyeron categorías en que premiarán a “lo mejor” de la década.

Figuras de la televisión, artistas, deportistas y fenómenos de redes sociales serán reconocidos en la próxima entrega del evento organizado por diario La Cuarta.

Dentro de este último grupo se encuentra el youtuber británico Lewis Shawcross, quien durante la pandemia se ha ganado el cariño del público latino por sus reacciones de diferentes canciones del repertorio en español.

Shawcross fue seleccionado en la categoría “Mejor youtuber o influencer”, compartiendo el espacio con Pollo Castillo, Te lo resumo y Tomiii 11, niño que alcanzó millones de suscriptores en YouTube tras una campaña en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el británico agradeció la nominación, pero con una especial petición para sus seguidores. “Muchas gracias por la nominación! Den mis votos a Tomiii 11 por favor, se merece este premio“, escribió.

Muchas gracias por la nominación!

Pass my votes to Tomiii 11 please, he deserves this award 🙏 https://t.co/9LT8q87ptT

— Lewis Shawcross🥷🏻 (@LewisShawcross) May 7, 2021