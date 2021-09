El músico inglés Liam Gallagher sufrió la caída desde un helicóptero luego de presentarse en el festival Isle Weight, en Reino Unido.

Así lo contó el propio artista en sus redes sociales, donde mostró cómo quedó su rostro después del accidente. “Fíjense que anoche (viernes) me caí del helicóptero”, dijo junto a una fotografía de su cara con un largo parche en la nariz y diversos rasguños.

“No puedes decir que todo está bien. ¿Quién dijo que Rock and Roll está muerto? Keith Moon come tu piel de tambor”, dijo en tono de humor en alusión al fallecido baterista de The Who.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

La imagen fue viralizada rápidamente y sus fanáticos lo llenaron de consultas sobre su estado de salud. Ante esto, el cantante reapareció compartiendo la imagen de una cerveza. “Lo que no te mata te hace más duro”, escribió en la publicación.

En otro tuit, el ex integrante de la banda Oasis declaró que “la vida es preciosa, hagamos que suceda. No estoy jugando, sólo podemos hacerlo una vez. Que me meta en un lío, salgo con estilo“.