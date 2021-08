Este jueves se liberó oficialmente el primer tráiler de Spencer, la nueva película del director chileno Pablo Larraín que aborda un complejo episodio de la vida de la princesa Diana.

El avance comienza con una versión de la canción Perfect Day, de Lou Reed, donde se muestra la llegada de una gran comitiva a una casa de campo con lujosos vestidos y un gran banquete.

Posteriormente aparece en escena una abrumada Lady Di, interpretada por la actriz Kristen Stewart, quien aparece recorriendo el palacio real y corriendo por el pasto.

Cabe mencionar que estas imágenes fueron reveladas anteriormente en un acto de CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla.

Personas que estuvieron presentes en el evento destacaron la interpretación de Stewart, tanto por su parecido como también por el acento británico que lo catalogan como “perfecto”.

“Kristen Stewart está haciendo todo lo posible por la gloria de los Oscar. ¡Y su acento de Princesa Di es perfecto!”, escribió un asistente en redes sociales.

Mientras que otro señaló: “Acabo de ver el avance de #Spencer y un clip de 5 minutos de la película. Según las imágenes, parece que Kristen Stewart recibirá una nominación al Oscar por su interpretación de Diana. Me siento muy seguro de que este será el gran momento de #KristenStewart”.

