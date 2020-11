Este sábado 07 de noviembre, a través de las pantallas de CNN Chile, se estrenará Libremente, programa enfocado en una discusión pública respecto de los nuevos desafíos que enfrenta el país de cara a la reactivación económica durante la pandemia.

El programa conducido por Sebastián Aguirre y en coproducción con Mercado Libre, además será un espacio para comentar las claves de los desafíos económicos mediante relatos de emprendedores, quienes darán a conocer sus técnicas de innovación para surgir con sus empresas.

Este espacio contará con importantes invitados como Marcos Galperín, fundador Mercado Libre; Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile; Matías Muchnick, fundador The Not Co; Agathe Porte, vicepresidenta Círculo Marketing de Icare y Alberto Vignau, gerente general Uber Chile, entre otros.

Lee también: Economista Banco de Chile y eventual fin de la recesión: “Vemos una economía que se está poniendo de pie” Particularmente, será un espacio donde se podrá discutir, con mirada democrática y a futuro, la importancia de la comunicación con propósito, la tecnología como motor de reactivación, los riesgos de emprender y el fin del dinero físico, entre otros desafíos que actualmente enfrenta la economía a nivel nacional y mundial.