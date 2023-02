Damon Albarn de Gorillaz elogió la voz de Bad Bunny tras colaboración en Tormenta: “No puedo competir con ella”

En el contexto del estreno del nuevo disco de Gorillaz, donde presentaron una colaboración junto a la estrella de la música puertorriqueña, Bad Bunny, el vocalista de la banda británica elogió la voz del Conejo Malo.

En la nueva obra del conjunto musical dedicado a las variaciones de electropop y rock, el álbum Cracker Island, realizaron junto a Benito el tema Tormenta, donde añadieron sonidos del género urbano en una producción que ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

OIIII! You! 🫵 Cracker Island the brand new album is out now, have you listened yet!? Go go go: https://t.co/CkN1CrFP8k 🎉 pic.twitter.com/ntrDtv3g3w

— gorillaz (@gorillaz) February 24, 2023