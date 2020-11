Lisandra Silva, quien mantiene una relación con el bailarín chileno Raúl Peralta del dúo Power Peralta, confesó que en más de una ocasión ha confundido a su pareja con su hermano gemelo, Gabriel.

“Me ha pasado que he llegado y me ha abierto la puerta Gabo y yo he pensado que es Raúl”, dijo la modelo cubana a Almorzando con el rubio, el programa vía streaming de Martín Cárcamo.

La situación se ha vuelto más crítica, ya que “Gabo” va frecuentemente a la casa. Sin embargo, ya idearon un plan para evitar equivocaciones. “Gabo se pasa mucho tiempo acá en casa y muchas veces llego a la casa, está Gabo y él es el que me abre y Gabo da un paso atrás como (diciendo) ‘no soy Raúl’. Abre la puerta y se echa para atrás”, explicó.

Silva recordó un tragicómico momento en que los hermanos estaban vestidos iguales. “Lo más cerca que he estado de Gabo, una vez le acaricié el brazo, pensando obvio que era Raúl. Ese día estaban vestidos iguales, tenían la misma polera, el mismo sombrero, todo igual. Entonces me puse al lado y le acaricié el brazo y no era Raúl.

“Ha sido lo más terrible que nos ha pasado. No ha llegado a males mayores”, confesó.

Cabe mencionar que Lisandra y Raúl son padres del pequeño Noah, quien ya tiene 5 meses de vida. En la misma entrevista con el animador del Festival de Viña del Mar, confirmó que tienen planes de contraer matrimonio y tener más hijos.

“Nos queremos casar y no sabemos todavía dónde vamos a vivir, o qué va a ser de nuestras vidas, ni de esta pandemia, pero tenemos mucha ilusión”, concluyó.