Lisandra Silva respondió a seguidora por rara teoría de su relación: “Me da un poco de penita”

Ha pasado bastante tiempo desde que la influencer Lisandra Silva comenzó la relación que todavía mantiene con uno de los conocidos “Power Peralta”, el bailarín Raúl Peralta.

Y justamente por eso es que él publicó a través de su cuenta de Instagram un carrusel de fotos con Lisandra, donde manifestó lo feliz que está con ella y lo fortuito que resultó conocerla.

“Me han confundido con mi hermano toda la vida… Pero jamás hubiese pensado que gracias a una confusión iba a conocer a la mujer que me cambió la vida para siempre. Felices cinco años mi vida 29-07-2018″, escribió en la publicación.

Además, aprovechó de mostrar públicamente cómo fue esa primera conversación en que Lisandra lo confundió con Gabriel, su hermano; pero que dio paso a que se conocieran.

El curioso comentario

Sin embargo, el cálido momento que compartió la pareja no fue bien visto por todos. Esto, porque una usuaria comentó algo que descolocó un poco a Lisandra.

Se trata de una “teoría” de lo que la actual novia de Raúl habría maquinado para conocerlo. Aunque ella luego no dudó en aclarar la situación.

“Y todavía él cree que ella no sabía, y ya tienen hasta una familia. Eso fue calculado, bella historia”, fue lo que escribió la seguidora.

¿Qué le respondió Lisandra?

“No me molesta, me muero con los comentarios. Pero me da un poco de penita que las mujeres tengan que planificar algo así para cortejar a un chico. En Cuba es mucho más rápido”, señaló.

“Pero qué aburridas son, por qué darse tanta vuelta tanto plan. Si me gusta alguien, lo llamo y le digo ‘me gustas ¿qué hacemos?’. Listo. Chicas, las cubanas piensan diferente, qué tanto plan, ni tanto plan”, cerró.

