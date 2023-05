El sencillo consejo de Lisandra Silva para controlar los antojos dulces: “Me dan deseos, pero…”

Lisandra Silva fue madre por segunda vez hace casi un año, sin embargo, ha trabajado duro para lograr recuperar su peso.

Por lo mismo, ha publicado una serie de motivadores mensaje en sus redes sociales, donde dio a conocer cómo ha sido su proceso.

Ante las preguntas de sus seguidores y seguidoras, la modelo cubana reveló que hace ejercicio al menos tres veces a la semana, y que aunque le gustaría hacer más, no lo hace por tiempo.

Pero eso no es todo, porque una persona le preguntó “¿qué haces para controlar antojos dulces?”. Una consulta que se hacen muchas mujeres y hombres.

En respuesta, la pareja de Raúl Peralta indicó que “como cositas ricas una vez o dos a la semana, sobre todo los findes”.

“Los demás días me enfoco. Me dan deseos, pero no como”, añadió en sus stories de Instagram.