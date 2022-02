Un complejo escenario vive Lisandra Silva, quien hace poco compartió su estado de salud durante su segundo embarazo.

La modelo desapareció de redes sociales durante semanas y sus seguidores rápidamente se mostraron preocupados, por lo que apenas volvió aprovecharon de preguntarle qué sucede.

A través de una ronda de preguntas en sus stories de Instagram, la influencer cubana reveló el motivo que la tuvo alejada del público por este tiempo.

Lee también: “No veo fallas en la lógica”: El querido participante que abandonó las cocinas de El Discípulo del Chef

“¿Cómo te has sentido?”, le consultaron en la red social. En respuesta, ella dijo que “ando perdida de las redes porque he estado un poco delicada con el embarazo! Pero me siento mejor!”.

Entregando más detalles de su situación, la ex chica reality respondió a un seguidor que le preguntó directamente qué fue lo que ocurrió. “He tenido muchas contracciones, latigazos, dolores y otras cosas típicas del embarazo”, contestó ella, compartiendo que ha debido mantenerse en reposo absoluto.

“He estado descansando mucho, nada peligroso o de riesgo, la beba está muy bien, es bien inquieta y grandota. Así que a tomar precauciones!”, indicó, explicando que ha tomado menos en brazos a Noah, su primer hijo, y ha disminuido la cantidad de ejercicio físico.

Lee también: Reflexión de Natalia Valdebenito tras ataque ruso encendió las redes: “El mundo de los hombres”