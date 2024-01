“La casa de mis sueños”: Lisandra Silva mostró su nuevo departamento tras quiebre con Raúl Peralta

Este martes, Lisandra Silva compartió dos videos en los que registró unos importantes cambios que realizó en su nuevo departamento, en el cual se instaló en diciembre del 2022.

Ambos tuvieron lugar en su terraza: el primero, según relató, fueron unas lámparas, adornos y alfombras que instaló en el lugar. El segundo, en tanto, fue un moderno toldo proyectante automático con control remoto.

Si bien ambas publicaciones se llenaron de comentarios positivos de parte de internautas que alabaron su buen gusto, a fines del año pasado ya había mostrado con detalle algunos espacios de su nuevo hogar.

Lisandra Silva: “Me propuse tener la casa de mis sueños”

“En medio de un caos mental y emocional más profundo por el que me he tenido que enfrentar, en un país que no es el mío y lejos de mi familia y mejores amigos. Saqué fuerzas de no sé dónde y comencé de cero, proponiéndome tener la casa de mis sueños para mí y mis hijos”, expresó en Instagram.

A lo anterior, añadió: “No importa lo que te pase en la vida si sacas lo mejor de ti para construir algo mejor. (…) Esta casa no la hice sola, muchas marcas se unieron a mí“.

De esta forma, la modelo y empresaria ha ido mostrando poco a poco el proceso de instalación en su nuevo departamento junto a sus dos hijos, Noah y Leiah, tras su quiebre con el bailarín Raúl Peralta.

Mira los registros a continuación:







