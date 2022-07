“Si te afecta…”: La respuesta de Lisandra Silva a seguidor que la criticó por mostrar “sólo cosas materiales”

Cada vez se vuelve más común que los famosos interactúen con sus seguidores en redes sociales, especialmente a través de las preguntas de Instagram, donde se suele tocar diferentes temas.

En esta ocasión, la que fue protagonista de un denso momento fue la modelo e influencer cubana, Lisandra Silva, quien hace casi tres meses se convirtió en madre por segunda vez tras el nacimiento de su hija Leiah.

Varias veces a la semana, la ex chica reality deja que sus admiradores le realicen diferentes consultas, aunque hubo una en especial que le llamó la atención y que provocó una airada respuesta.

“¿Por qué sólo sabes mostrar cosas materiales? ¿Careces de algo?”, le escribió un seguidor este jueves por la tarde, algo que la nacida en Centroamérica no dejó pasar.

“La verdad es que trabajo como modelo e influencer. Gran parte de mi trabajo es promocionar marcas y, por ende, las muestro y las etiqueto. Por otro lado, muchas pymes me piden ayuda con sus emprendimientos y dejo los datos en mis historias”, comenzó.

Pero no se quedó ahí, ya que Silva descartó que todo lo que publica sea por canje y agregó: “me enorgullezco de lo que tengo y lo que me he ganado con trabajo y sacrificio”.

“Pero si te afecta mi éxito, al contrario de inspirarte, quizás deberías cambiar tu mentalidad”, concluyó.