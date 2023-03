“Me vuelvo leona, con mi hijo no”: Lisandra Silva lanzó furiosa respuesta contra acusaciones por presunto canje

Una nueva polémica se generó durante las últimas horas luego de que Lisandra Silva anunciara acciones legales en contra del periodista de espectáculo Luis Sandoval.

La decisión de la modelo surgió debido a que el comunicador reveló una supuesta información que involucra a su pequeño hijo. Según contó, un jardín infantil capitalino habría sacado al pequeño de sus dependencias porque la influencer habría querido pagar el servicio mediante un canje.

“Siempre se ha hablado de que Sandra, la Gala Caldirola, les gusta el canje. Entonces, me dicen lo siguiente, lo voy a contar acá. ‘oye, Luchito, me llegó una información súper buena…la Lisandra llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, el cual estuvo un mes y lo sacó porque el jardín infantil se negó a un canje con ella, entonces pescó al cabro chico y ni siquiera fue capaz de pagar el mes’“, reveló Sandoval en la última transmisión del programa grabado la cuenta de Instagram de Sergio Rojas.

Pero el rumor escaló hasta los oídos de la protagonista de la historia, quien no tardó en responder de la manera más tajante. “Chicos, yo no se qué hacer, la verdad. Yo me levanto todos los días y veo una noticia mía nueva, diferente, y la verdad es que yo me quedo anonadada“, partió diciendo Silva a través de una storie en su cuenta de Instagram.

“Le voy a decir a ese señor que empiece a buscar el nombre del jardín y pruebas de las tonteras que está diciendo, porque yo no se qué madre en el mundo va a querer que sus seguidores sepan, sobre todo como está la calle, como esta la gente, dónde está su hijo y en qué jardín. O sea, no se en qué cabeza a alguien le cabe que yo pueda haber querido hacer un canje con eso. Yo lo voy a demandar, yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no, con mi hijo no te vas a meter. Tu puedes inventarte el cahuin que tu quieras, pero con mi hijo no”, continuó en el video.

Luego, la influencer escribió un extendido descargo que fue publicando también a través de stories en su perfil de la red social.

“Estoy acostumbrada a que se inventen mil historias sobre mi vida, me lo aguanto porque soy figura pública y no me queda otra, y también es desgastante desmentir cada día, cada mentira que escucho y leo. Tengo dos hijos pequeños, mi emprendimiento, mi negocio propio y trabajo en televisión y con grandes marcas. Estoy orgullosa de quien soy y lo que hago”, dice el primer texto.

“Evidentemente a muchas personas no les gusta y les molesta mi éxito y mi superación. No les queda otra que desde sus casas o detrás de un perfil de Instagram desprestigiarme noche y día. El infamous HATER puede esconderse detrás de cualquier persona envidiosa y/o oportunista que usa mi imagen para ganar visitas, atención o simplemente sentirse mejor y menos miserable tirándome sombras”, lanzó duramente.

“Pero… cuando se habla de un menor y se pone en juego su seguridad ahí las cosas cambian. Me vuelvo una leona. Con mi hijo NO”, continúa su mensaje.

“Hay un límite para el cahuín. Cuando se vulnera la seguridad y la integridad de un menor. Ese señor que anda diciendo calumnias donde involucra a mi hijo que reitero son completamente falsas será demandado. Y todas las páginas que avalen semejante disparate sin pruebas”, concluyó Lisandra Silva dando a entender que la demanda podría ir dirigida también hacia los comunicadores Sergio Rojas y Paula Escobar, quienes participaron de la transmisión del programa.

