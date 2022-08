“Me iba a dar un beso en la boca”: Lisandra Silva reveló desconocida anécdota con Rihanna en una fiesta

La modelo cubana Lisandra Silva fue una de la nuevas invitadas a Pero Con Respeto, programa en el que reveló un particular momento que vivió junto a la reconocida cantante Rihanna.

La confesión se dio cuando el animador J.C. Rodríguez le preguntó si era verdad que una vez se arrepintió de no haberle dado un beso a una mujer, ante lo que la pareja del bailarín Raúl Peralta respondió que “es verdad, guilty (culpable)”.

Tras eso, comenzó a contar la historia y dijo que “empieza con un nombre internacional que todos conocemos: Rihanna”.

“La verdad es que conocí a Rihanna y fue en Monte Carlo, en uno de los Grand Prix de la Fórmula 1 que se efectuaron ahí”, continuó. “Yo estaba en una de estas fiestas que hay ahí en un barco estupendo como de 6 metros y el dueño era el dueño de Sony Music (…) habían muchos artistas internacionales, Rihanna, Chris Brown, Leonardo DiCaprio, era alucinante, Kanye West, Kim Kardashian”.

“Parecía una alucinación de ayahuasca estar ahí”, añadió.

Luego de eso, contó que estaba en la barra, donde habían otras celebridades, y que Rihanna se acercó para saludarlos cuando “me ve y me dice ‘nice to meet you'”.

“Se me acerca y me va a dar un beso en la boca y yo me quito para darle un beso en la cara”, comentó. Finalmente, confesó que ahora “le hubiera dado un beso y le hubiese chupeteado la boca”.