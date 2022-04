“Mucho reposo”: Lisandra Silva dio detalles de su segundo embarazo y reveló si espera tener más hijos

En noviembre pasado, la modelo Lisandra Silva reveló que espera a su segundo hijo junto a su pareja, el bailarín Raúl Peralta.

Sin embargo, a diferencia del primer embarazo, la cubana ha comentado en múltiples ocasiones que este segundo proceso, en el que espera a una niña, ha sido más difícil que el anterior.

A través de la clásica dinámica de las preguntas y respuestas en las stories de Instagram, un seguidora le manifestó a la influencer que “ya no apareces mucho en las redes sociales…”.

Tras eso, Silva indicó que “mi segundo embarazo ha sido muy duro, más que el primero. He pasado por periodos físicos, anemia, hormonas locas”.

“No tener fuerzas para correr detrás de Noah y energía para trabajar me deprimen. He tenido contracciones desde el quinto mes y he tenido que hacer mucho reposo. Ha sido un proceso intenso”, detalló sobre la llegada de Leiah.

“Cerramos fábrica”

Otras de las preguntas que la modelo contestó fue la de una seguidora que le consultó su espera tener más hijos o si “cierras la fábrica”.

“Cerramos fábrica”, aseguró. “Es perfecto para nosotros. Niña y niño, y que crezcan juntos, que Noah cuide a su hermanita menor Leiah. Ya no puedo esperar a vivir todas las aventuras juntos los cuatro”, expresó.