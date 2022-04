Lisandra Silva se sincera: “Mi segundo embarazo ha sido uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida”

La modelo e influencer cubana Lisandra Silva, quien actualmente está embarazada, realizó una potente reflexión sobre la espera de Léiah, su hija junto al bailarín chileno Raúl Peralta.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, Silva compartió una imagen mostrando su vientre. La publicación está acompañada de un emotivo mensaje, que parte diciendo: “El milagro de la vida, ¡esperando a mi gran tesoro!”.

En la descripción de la fotografía, también se sinceró sobre las complicaciones que le ha tocado vivir en este proceso de gestación. “Mi segundo embarazo ha sido uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, física y emocionalmente”, señaló.

“Me ha tocado vivir un embarazo intenso y finalmente quedan días para conocerte. No puedo creer que Dios me ha regalado el privilegio de ser mamá de dos seres maravillosos”, agregó la ex chica reality, quien además aseguró sentirse “muy bendecida” y que “a pesar del cansancio, vivo tu espera con la mayor felicidad”.

Cabe mencionar que cada vez falta menos para que la familia Peralta Silva, compuesta por Raúl, Lisandra y su pequeño hijo Noah, le dé la bienvenida a sus vidas a la nueva integrante. Sin embargo, esta espera no ha estado exenta de complicaciones. Anteriormente, Silva ha informado problemas como hemorroides, pubalgia e intensos dolores durante el proceso.

En publicaciones anteriores, la modelo reveló que la fecha para que nazca su pequeña está proyectada para “la primera quincena de mayo”.

Revisa la publicación acá: