“No es farándula, es maldad”: Lisandra Silva teme por seguridad de su hijo tras filtración de datos privados

Un complicado momento personal atraviesa Lisandra Silva, luego que un periodista de farándula divulgara una serie de rumores durante una transmisión y que derivaron en la publicación de datos privados sobre su hijo.

Así lo denunció en su cuenta de Instagram, donde señaló que tras el comentado live de Sergio Rojas, diversas páginas de espectáculo publicaron fotografías que involucran al menor y al jardín infantil al que asiste.

“(Por) el morbo de saber dónde se encontraba mi hijo, todas las páginas de farándula comenzaron a investigar y dieron con el paradero de mi pequeño. Ahora peligra su privacidad e integridad“, declaró en la plataforma.

A su vez, explicó que “encontraron una foto que fue subida sin autorización y la publicaron con el nombre del jardín“, hecho que indignó a la bailarina y la preocupó por las eventuales consecuencias.

“Esto ya no es farándula, es maldad humana”

En otro texto que publicó, la empresaria arremetió con las páginas dedicadas al espectáculo y denunció el poco profesionalismo con el que actúan. “Si no es maldad, no sé qué es, pero no les puede importar menos la seguridad de un menor“, lanzó.

En esa línea, expresó que “eso ya no es farándula, eso es maldad humana”. “¿Cómo pueden jugar con la vida de un niño, dar con su paradero, robar una foto de un perfil escolar y publicarla con el fin de dañar la integridad de un menor“, reflexionó.

Cabe recordar que el origen de esta polémica fue una trasmisión de Sergio Rojas, donde aseguró que “un jardín infantil capitalino habría sacado al pequeño de sus dependencias porque la influencer habría querido pagar el servicio mediante un canje“.

Tras su publicación, Lisandra Silva desmintió el rumor y anunció acciones legales contra el comunicador. “Yo lo voy a demandar, yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no, con mi hijo no te vas a meter. Tu puedes inventarte el cahuín que tu quieras, pero con mi hijo no”, dijo en sus redes sociales.