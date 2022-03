(EFE) – CODA, la película ganadora de Sundance 2021, sorprendió al ganar el Óscar a la mejor película en unos galardones que, sin embargo, estuvieron dominados por la ciencia-ficción de Dune, que sumó seis victorias en los apartados técnicos.

Por detrás quedaron la inesperada CODA, con tres premios en total, y The Eyes of Tammy Faye, que sumó dos triunfos, incluida la de mejor actriz protagonista para Jessica Chastain.

A pesar de que The Power of The Dog sonaba como la gran favorita de la temporada de premios, en las últimas semanas empezó a verse eclipsada por CODA, cuyo triunfo en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) iluminó sus opciones como la gran alternativa al galardón.

CODA es un remake de la francesa La Famille Bélier que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares al vencer en Sundance, había ganado en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas.

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento, sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellenaba muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan en el Hollywood de esta década.

“Queremos dar las gracias a la Academia por dar el premio a una película sobre la familia y el amor”, dijeron sus directores y productores al recoger el galardón en grupo.

CODA (que en inglés es el acrónimo para “hijo de adultos sordos”) también se coronó como mejor guion adaptado y repartió el galardón al mejor actor secundario a Troy Kotsur, quien ha arrasado en la temporada de premios al ganar todos los certámenes excepto los Globos de Oro.

Y el Óscar es para…

En el apartado de interpretación, Will Smith, protagonista de King Richard, ganó el Óscar a mejor actor. Su discurso de agradecimiento quedó empañado por las disculpas que pidió en directo a la Academia de Hollywood después de que abofeteara a Chris Rock sobre el escenario por un chiste relacionado con su esposa.

“Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”, dijo ante la mirada atónita del público presente, que enmudeció durante su larga intervención.

Más amable fue la victoria de Jessica Chastain, ganadora con The Eyes of Tammy Faye del Óscar a la mejor actriz protagonista, quien dedicó gran parte de su discurso a las “personas que viven solas y sin esperanza”, porque “el suicidio es un gran problema en Estados Unidos”.

Dune: discreto, pero numeroso triunfo

El Oscar de banda sonora, se lo llevó Dune, que habría sido la protagonista de la noche si la Academia no hubiera entregado los premios técnicos antes de la emisión televisiva para aligerar la gala.

Y el de mejor canción fue para No Time To Die, de Billie Eilish y su hermano Finneas, por el tema para el filme de James Bond.

Revisa el listado con los ganadores de todas las categorías a continuación:

