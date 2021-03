(CNN Español) – Este domingo se llevaron a cabo los Premios Globo de Oro, una ceremonia realizada –por la pandemia de coronavirus– desde dos ciudades diferentes, Los Ángeles y Nueva York.

Un aspecto que se evidenció en la inexistente alfombra roja, en la distancia de las mesas de los pocos asistentes al evento y en los nominados, ganadores y prensa conectados a través de la plataforma Zoom.

Esta es también la primera ceremonia de premios que se realiza en Hollywood este 2021.

Netflix llegó a la premiación como la plataforma con la mayor cantidad de nominaciones tanto en televisión como en cintas. El servicio de streaming se llevó 10 Globo de Oro en total: 4 en las categorías de cine y 6 en las categorías de televisión.

Su serie The Crown fue la triunfadora de la noche, ganando en todas las categorías en las que estuvo nominada.

Gambito de Dama ganó el Globo de Oro por la mejor serie limitada de televisión o película para televisión y su protagonista, Anya Taylor-Joy, fue galardonada como mejor actriz en una miniserie o película para televisión.

Nomadland, Borat Subsequent Moviefilm y Soul empatan como las cintas con mayor cantidad de Globo de Oro en esta ceremonia: dos premios cada una.

Chloé Zhao es la segunda mujer en ganar en la categoría mejor dirección. La primera fue Barbara Streisand, quien en 1983 se llevó el Globo de Oro por la cinta Yentl.

The Crown de Netflix fue una de las producciones con la mayor cantidad de Globo de Oro, 4 en total. El drama de época fue galardonado con el premio a la mejor serie dramática.

Emma Corrin ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de drama. Corrin interpretó a la princesa Diana en la serie The Crown de Netflix.

Josh O’Connor, quien dio vida al príncipe Carlos, ganó en la categoría de mejor actor en una serie de televisión – drama.

Gillian Anderson se llevó el Globo de Oro en la categoría mejor actriz de reparto en una serie por su papel de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Los problemas técnicos también fueron protagonista durante la ceremonia. Daniel Kaluuya, ganador del Globo de Oro como mejor actor de reparto en una película por su trabajo en Judas and the Black Messiah, vio su discurso interrumpido por problemas de audio con la plataforma Zoom. Recordemos que la mayoría de los nominados y ganadores aceptaron sus premios desde sus hogares.

El famoso meme de Bernie Sanders durante la toma de posesión del presidente Joe Biden llegó a la ceremonia. Cynthia Nixon “invitó” al senador Sanders a la sala de su casa. Una imagen impresa de Sanders con sus famosos guantes estuvo detrás de la actriz durante la transmisión.



La falta de representación de los miembros negros en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue uno de los temas que se discutió no solo en la ceremonia previa, sino que también fue mencionado en varias ocasiones durante la ceremonia.

Laura Pausini ganó su primer Globo de Oro en la categoría mejor canción original – película por Io sì de la cinta The Life Ahead.

Pausini dijo en su cuenta de Twitter que estaba sin palabras y agradeció a Edoardo Ponti, el director de The Life Ahead, Sophia Loren, su protagonista, a Diane Warren y Niccolò Agliardi, coescritores del tema junto a Pausini.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE !!!

I’m just speechless!! Grazie Edoardo e Sofia ❤️@Diane_Warren YOU ARE SUCH AN INCREDIBLE TALENT AND FRIEND! Thank you WINNER! @NiccoloAgliardi tu sai perché.. grazie tvb https://t.co/uygJG4O38Y

— Laura Pausini (@LauraPausini) March 1, 2021