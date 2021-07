Lizzo no aguantó más y salió al paso de un falso rumor que circula malintencionadamente desde 2019 en redes sociales.

La cantante se refirió, a través de su cuenta en TikTok, a un supuesto incidente que protagonizó hace algunos años y que señala que se lanzó del escenario hacia el público y mató a una persona.

Si bien nunca le había dado importancia a esto, ahora utilizó la red social para desmentir tajantemente tal hecho.

“Lo que más me molesta es el rumor acerca de que me tiré de una tarima en un concierto y maté a alguien. El rumor es, primero que todo, una mentira, nunca me he lanzado desde el escenario“, declaró la artista tras Juice.

Además agregó que “sé que soy grande, pero no soy tan grande” declaró, para luego lanzarse sobre la cama.

La mentira se habría comenzado a esparcir en 2019, cuando un usuario de Twitter hizo un comentario criticado el peso de Lizzo, quien suele abordar este tema en sus canciones y en entrevistas, pese a que fue criticado por gordofóbico, otros viralizaron el cuestionable tuit.