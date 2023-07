“Me sentí atacada”: El desconsolado llanto de Coni al recordar conflicto con Ariel en Gran Hermano

Constanza Capelli estalló en llanto este lunes al recordar su conflicto con Ariel Wuth, el reciente eliminado de Gran Hermano Chile. “Me sentí atacada, me sentí sola porque él (Ariel) decía eso. Que todos estaban por un lado y yo con la Trini estábamos por otro (…) El comentario del alcohol me sacó, yo soy bastante directa pero también súper para adentro. Ese comentario me sacó mucho, porque mi familia lo va a ver“, se sinceró la participante entre lágrimas.