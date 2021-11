Este jueves se vivió el estreno de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, sumando a nuevos competidores que quedaron bajo el mando de Sergi Arola, con el equipo rojo, Carolina Bazán, con el equipo azul, y Ennio Carota con el equipo verde.

El primer desafío que tuvieron que enfrentar para salvarse de los duelos de eliminación y ganar la inmunidad, fue cocinar tres fondos de interiores: Lengua, hígado y guatitas. Todo esto en 90 minutos y sin la intervención de los chefs, quienes debían monitorear el trabajo y dar instrucciones desde lejos.

Pero esta competencia dejó además múltiples momentos graciosos que fueron destacados por los usuarios en redes sociales. Uno de ellos es cuando Arola le gritó a Miguelito, “sin correr por favor, y menos con cuchillo, sin correr”, mientras se veía al concursante moverse velozmente entre los mesones para ayudar a sus compañeros.

“El tema de las ollas se lo dejaron a los más grandes, porque estar con el taburete por acá y por allá… me puedo quemar”, explicó sobre su rol en la cocina. “Como soy más rápido y pequeño, servía si les faltaba algo porque voy a buscarlo”, añadió.

Otro momento icónico fue cuando Arturo Longton fue reprendido por Bazán mientras observaba el hervidor, quien lo emplazó de que “no podemos ver cómo hierve el agua”.

“Es que los otros ya están haciendo algo, qué voy a hacer yo”, respondió.

Fue así como la chef le indicó que debía buscar los ingredientes de la salsa a preparar. El problema es que Arturo no sabía cuáles eran los pickles o las alcaparras, teniendo que pedir ayuda a sus colegas.

“Antes de entrar dije ya, si voy, voy a ir con una actitud de intentar hacer las cosas, no de quedar siempre como el flojo. Entonces era como una lucha de interna de sí tengo que ayudar y no, que lata, no quiero“, dijo.

Finalmente, otro suceso que marcó el capítulo fue el llanto de Marlen Olivari al término del desafío. Desde minutos antes se la vio acomplejada por el proceso de emplatar la preparación, estallando una vez que se acabó el tiempo.

“Me dio rabia porque soy súper exigente, perfeccionista. Me gusta que las cosas resulten bien”, aseguró.

Las responsables de elegir la preparación ganadora fueron las comediantes Maly Jorquiera, Chiqui Aguayo y Pamela Leiva, quienes se inclinaron por lo realizado por el equipo rojo.

Primer eliminado

Luego de enfrentarse en un duelo de sandwiches, los azules perdieron la prueba ya que Toby Vega y Fran Undurraga no lograron presentar su preparación lo que significó que el chef Sergi Arola los diera como perdedores.

Por esto, la chef “China” Barzán debió elegir al primer eliminado de su equipo, y fue así como el ex futbolista, Marcelo “Toby” Vega abandonó la competencia.