“Lo lamento, les tocó conmigo”: La reacción de Trini Cerda en prueba de inmunidad de Top Chef VIP

Trini Cerda tuvo una triste reacción luego de que su equipo perdiera la prueba por la inmunidad en Top Chef VIP.

En el cuarto capítulo del programa de cocina de Chilevisión, Trini, Max y Paulina fueron duramente criticados por los jueces por no seguir las reglas de la competencia.

¿Qué dijo Trini Cerda en Top Chef VIP?

Las criticas desanimaron al equipo burdeo y desataron una triste reacción de la ex participante de Gran Hermano Chile.

“Según yo es porque están conmigo, me ha ido mal en todas las pruebas. No le he achuntado a ni una”, comentó la tripulante de cabina.

Una situación por la que decidió disculparse con sus compañeros. “Lo lamento, les toco conmigo, no sé que pasa”, expresó Trini Cerda.

No fueron dignos de la inmunidad

En la prueba los competidores debían realizar una torta de tres capas, sin embargo, Maxi decidió que el equipo realizaría solo dos, una decisión respaldada por sus compañeras.

En una preparación que no estuvo libre de polémicas por parte de Paulina Nin y Trini Cerda, los concursantes lograron sacar adelante una torta que indignó a los jueces.

“Ha quedado bastante claro por nuestra devolución que un equipo no ha cumplido con el cometido“, expresó el chef Sergi Arola, dejando fuera de la competencia por la inmunidad a los participantes.

