“Lo siento, Marcela”: Pincoya relató promesa que hizo a su amiga y no cumplió en Gran Hermano

Jennifer Galvarini confesó durante la actividad del Punto de Encuentro qué fue lo último que hizo antes de ingresar a Gran Hermano Chile. Allí, Pincoya recordó que la última persona a la que abrazó fue a “mi amiga Marcela”, a quien le aseguró que “no me voy a meter en nada, no voy a pelear, no voy a opinar, voy a pasar piola, voy a llevarme bien con todos (…) pero no pude porque desde el día uno empecé a pelear”. “Lo siento, Marcela”, agregó de manera irónica. “Entré por esa puerta y dije ‘tengo que ser yo’ (…) a los componentes de la casa nunca les gusté, pero la gente afuera me ha dado su apoyo”, añadió.