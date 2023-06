“Era una mujer intensa”: La loca historia de amor de Denise Rosenthal que le sacó carcajadas a Pamela Díaz

Una tragicómica anécdota fue la que contó Denise Rosenthal en el último capítulo del programa de YouTube Sin Editar de Pamela Díaz, luego de que la modelo le preguntara cuál era la hazaña más loca que había hecho por amor.

Ante la pregunta, la cantante rápidamente se remontó su adolescencia y contó una situación que le sucedió cuando tenía cerca de 18 años. “Esta es buena”, adelantó.

De acuerdo a su relato, la situación ocurrió sucedió después de que un novio que tuvo terminara con ella tras un año de relación. El comenzó la universidad y ella se puso a trabajar, lo que al parecer los habría distanciado.

Sin embargo, ella quería que volvieran a estar juntos, así que se le ocurrió hacer un acto de amor. “Fui a la casa de él y le pegué fotos nuestras, en todo el portón“, relató.

“Qué tóxica”, le dijo La Fiera, a lo que ella inmediatamente le contestó que “más que tóxica, era una mujer intensa, decidida“.

“Imprimí las fotos, las corté, las pegué. Eran como cien hue… Más encima el cabro vivía con sus papás, entonces llegó y yo (…) figuraba arriba del cerro esperando a ver cómo iba a reaccionar“, contó.

“¿Y qué hizo?”, le preguntó la modelo, a lo cual Denise respondió la triste verdad: “Las botó”, sin ni siquiera llamarla.

Al ser consultada por si él se había arrepentido, la intérprete de Agua Segura respondió tajantemente. “Me importa un pic…“, afirmó, provocando que Pamela estallara en risas.

“Qué me va a importar si se arrepintió o no, si fue hace más de quince años”, aseguró riendo. “En el momento fue doloroso y me costó aceptarlo. Imagínate que después de eso, el hue… se fue a Viña y lo fui a buscar en auto hasta allá para mostrarle una canción que le había hecho“, señaló para cerrar la historia.

