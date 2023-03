Lollapalooza 2023 tiene nueva baja a días de su comienzo: Artista suspendió su gira por Sudamérica

A tan solo días de que se inicie Lollapalooza 2023, una artista dio a conocer la cancelación de su presentación debido a “circunstancias de fuerza mayor”. Una noticia que remeció a sus fanáticos.

Se trata de la cantante estadounidense Willow Smith, quien se presentaría el sábado 18 de marzo.

Sumado a esto, la intérprete de Wait a Minute! comunicó que deberá bajarse de todas sus presentaciones que realizaría en Sudamérica y México. “Espero volver muy pronto”, escribió en el tuit.

Due to unforeseen circumstances I won’t be able to perform for my fans in South America and Mexico. I hope to be back really soon.

