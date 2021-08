El festival musical Lollapalooza canceló la actuación del rapero DaBaby el domingo, luego de sus comentarios que fueron ampliamente condenados como homofóbicos.

El pasado 25 de julio en el festival de música Rolling Loud en Miami, el artista hizo comentarios falsos e insultantes sobre los hombres homosexuales y el VIH. También habló con crudeza sobre las mujeres.

“Si no te presentaste hoy con VIH/SIDA o alguna de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te harán morir en dos o tres semanas, enciende tu celular. Señoritas, si su vagina huele a agua, enciendan su teléfono celular. Amigos, si no están chupando penes en el estacionamiento, enciendan su teléfono celular”, gritó durante el show.

Ante esto, defendió sus comentarios más tarde en Instagram: “No estaba en una perorata. Eso se llama una llamada a la acción. Eso es lo que se llama, porque soy un artista en vivo”, dijo el cantante, quien además se autodenominó como “el mejor intérprete en vivo”.

Elton John, Madonna y Dua Lipa estuvieron entre los nombres que hablaron para condenar los comentarios. La última artista, quien colaboró ​​con el rapero en un remix de su canción Levitating, dijo en un comunicado en sus historias de Instagram que estaba “sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby”.

Según anunció Lollapalooza a través de sus distintas plataformas, los raperos Young Thug y G Herbo ocuparán los lugares del cuestionado cantante en el festival.

El festival tuiteó que “se basó en la diversidad, la inclusión, el respeto y el amor”, y que la actuación de DaBaby fue cancelada “con eso en mente”.

Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW

— Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021