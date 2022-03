La incertidumbre de quienes nunca habían visitado el Parque Bicentenario de Cerrillos se palpaba en el ambiente desde que abrieron las puertas de Lollapalooza Chile 2022. Sin embargo, el entusiasmo no se aplacó con este cambio ni con el calor que no dio tregua hasta entrada la tarde de este viernes 18 de marzo.

Kid Tettoon, The Wombats y Pablo Vittar fueron unos de los primeros en encender la fiesta de este evento musical, con el sol llegando directo a los escenarios y con una multitud reunida bajo las altas temperaturas. No obstante, nada sería impedimento para desatar toda la energía prometedora para el resto de la jornada.

Con el pasar de los minutos, la gente corrió al Perry’s Stage para ver a Polimá WestCoast y con razón, ya que fue un show que contó con sorpresas, como la participación de Marcianeke y Harry Nach, entonando canciones como Moneyman, Tiki Tak o Pa qué te Enojái.

Asimismo, también hubo una alusión a la polémica por plagio que enfrenta Westcoast con Tommy Boysen. Esto, al proyectar los emojis de una mano y un símbolo de “no”, que se traduciría en el llamado de “paren la mano”.

Al pasar las horas, el ritmo urbano continuó con Trueno, el exponente de trap argentino que se ha posicionado en los rankings con canciones como Salimo de Noche o Ñeri.

Por su parte, Jhay Cortez hizo su aparición en el VTR Stage calmando la ansiedad de sus fans que por algunos minutos se mostraron molestos por su retraso de aproximadamente 20 minutos. Fiel, con su frase “tú estás dura sin ir al gym”, puso a bailar a todo el público de forma automática.

Así, Martin Garrix tomó la posta y mantuvo literalmente la chispa con varios fuegos artificiales que acompañaron la música electrónica. Escenario ideal para comenzar a despedir una larga jornada que tuvo su broche de oro con Foo Fighters y Justin Quiles.

Colorín Colorado, un recuerdo de los Avengers e incluso entonando canciones de Bad Bunny, el puertorriqueño nacido en Estados Unidos terminó por agotar las últimas energías de los asistentes, quienes realmente “perrearon” hasta el suelo.

Mientras que la banda dirigida por el ex Nirvana, fue una carta segura al éxito. Con más de 20 años de trayectoria, Dave Grohl inundó el parque con éxitos como One of these days, My hero, y más.

En ese contexto, finalizó una jornada agotadora, debido a las grandes distancias entre los escenarios de extremo a extremo, y la falta de los tradicionales árboles que ayudan con sombra. Sin embargo, sin la presencia de estos últimos, se instalaron carpas similares a las de los circos, permitiendo que la gente se resguarde de las altas temperaturas.