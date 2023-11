Liberan line up de Lollapalooza Chile 2024: Blink-182 y Sam Smith lideran el cartel

En horas de este martes se dio a conocer el esperado line up oficial de Lollapalooza Chile 2024, y Blink-182 y Sam Smith encabezan el cartel.

A ellos, se suman como headliners Feid, SZA, Arcade Fire y Limp Bizkit.

Cabe recordar que Blink-182 se iba a presentar en la versión de este 2023, pero cancelaron la visita debido a un problema de salud que afectó al baterista Travis Barker.

En el listado oficial también se destaca a Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Secords To Mars, Dipli, Jungle, Phoenix, Above & Beyond, Meduza, The Blaze, Dom Dolla, Zhu, Rina Sawayama, Dove Cameron, Grupo Frontera, entre muchos otros.

Por el lado nacional, se confirmó la participación de varios chilenos, entre ellos, Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Jere Klein, Saiko, Congreso, Cami, Denise Rosenthal, Akriila, Nicole y el DJ Pablito Pesadilla.

Mira el line up completo de Lollapalooza Chile 2024 aquí:

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2024?

la nueva versión de Lollapalooza Chile 2024 se realizará los días 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos.

Ya está aquí: el Line Up oficial de #LollaCL 2024 ⚡️📣 Serán tres días de música y una experiencia que te va a encantar. ¡Nos vemos el 15, 16 y 17 de marzo en Parque Cerrillos para el mejor festival junto a los mejores artistas! 🎸 🎫 Entradas en https://t.co/PRgBhFMSn0 pic.twitter.com/jgWiI6Lkpe — LollaCL (@lollapaloozacl) November 7, 2023

