“¿Se puede ser más chileno?”: El comentado look de Pedro Pascal en la MET Gala 2023 y los memes que dejó

Tal como ocurre cada año con la MET Gala, la noche del pasado domingo diferentes estrellas de la industria del cine y la música, así como modelos, hicieron su esperado paso por la alfombra roja ubicada en las afueras del Metropolitan Museum de Nueva York.

En la versión de este 2023, la temática estuvo centrada en el fallecido diseñador Karl Lagerfeld. Por tanto, de ahí surge la inspiración de muchos y muchas por utilizar trajes, y vestidos, en blanco y negro.

Sin embargo, quien salió de toda regla general sobre la predominancia de ambos colores, fue el actor chileno Pedro Pascal, quien se atrevió con un disruptivo total look de Valentino.

parece un copihue SE PUEDE SER MÁS CHILENO??? TE AMO PEDRO PASCAL REY DE LA MET GALApic.twitter.com/iDiBGVzDKI — michu🌙 succession spoilers! (@waystarks) May 1, 2023

El protagonista de The Last of Us y The Mandalorian, arribó con un largo abrigo color rojo intenso, además de una camisa de la misma tonalidad, pero el complemento perfecto fueron unos bermudas negros que claramente marcaron tendencia.

Estos pantalones, tal como es parte del diseño, dejaban ver si pierna descubierta desde la rodilla hacia abajo, calzando además unas botas militares altas de charol que acompañó con unas medias altas también de la misma tonalidad.

A todo lo anterior, se suman los maxi anillos dorados que dejó lucir en sus manos, además de un peinado hacia atrás que terminó por cerrar el elegante look.

Sin duda alguna que el actor se transformó en uno de los favoritos de la noche, saliendo de los colores y trajes básicos utilizados por hombres en estos eventos.

Pedro Pascal en Valentino SS23 RTW

2023 Met Gala pic.twitter.com/YEOe1IfFyE — Miguel Ángel (@Miki_Trent) May 2, 2023

Pero tal como era de esperarse, y ante la atención constante que el intérprete adquiere entre sus fans, en las redes no pasó desapercibida su aparición por la red carpet. Así surgieron los ya famosos memes que dejamos a continuación:

Pedro Pascal serving chilean culture en la #MetGala pic.twitter.com/8Ix0R7JMJr — constanza (@consmustdie) May 2, 2023

Pedro Pascal en la Met gala 2023 pic.twitter.com/HEiLzBwoAN — Johan_Oli 💖✨☔ (@johan_oli2004) May 1, 2023

cada vez que pedro pascal hace cualquier cosa nosotros pic.twitter.com/9e0B1gNusJ — michi (@MichelleMiguras) May 2, 2023