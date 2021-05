Este martes, la edición 2022 del Festival Primavera Sound dio a conocer su cartel para la versión que espera llevarse a cabo entre el 2 de junio y el 12 de junio del próximo año.

En la información confirmada en la cuenta oficial del evento musical, que reunirá a casi un centenar de aristas en Barcelona, destacan varios nombres como cabeza de cartel y hasta con presencia chilena.

Entre lo más comentados en redes sociales aparecen Dua Lipa, Tame Impala, The Strokes, The National, Jorja Smiths, Megan Thee Stallion, Gorillaz y Tyler The Creator, pero sin duda quien se robó el protagonismo fue Lorde.

La cantante de 24 años nacida en Nueva Zelandia ha estado desaparecida de la escena musical y su último disco, Melodrama, data del 2017, lo que ha mantenido en una sequía a sus seguidores. Incluso, en 2020, sólo su reactivación de sus cuentas en redes sociales fue suficiente para sus fanáticos que esperan nuevo material de la artista.

Es por esto que tras el anuncio de su participación en Primavera Sound 2022 llegó como una luz de esperanza tras años de silencio musical. Ante esta expectación, la principal interrogante ahora es si su presentación llegará junto a un nuevo álbum. Habrá que esperar para saber esta respuesta.

Como no podía ser de otra manera, en redes sociales comentaron este esperado regreso de Lorde a los conciertos en vivo, todo con la esperanza de que la pandemia permita poder realizar este festival el próximo año.

Pero eso no es todo, ya que la escena nacional estará representada por Paloma Mami, quien se subirá al escenario el 3 de junio, la segunda jornada del evento.

Zoom in 🔍 More artists to be announced ⏰ Tickets go on sale on 1st June at 11:00 CEST 🔗https://t.co/c165PycRv0#PS202X2 pic.twitter.com/ew4ML8uIhN — primavera_sound (@Primavera_Sound) May 25, 2021

Así reaccionaron en Twitter al esperado regreso de Lorde:

la primera fila del primavera sound 2022 para ver a sky ferreira, lorde y charli xcx pic.twitter.com/WbQOaHPD70 — david (@flxxce) May 25, 2021

fotos en exclusiva de lorde enterándose de que tiene que trabajar!!!!!!! pic.twitter.com/W6brbPclhP — berta. (@saintavlor) May 25, 2021

chicas que en menos de un año tendremos seguro un nuevo album de la Lorde pic.twitter.com/hCGxS2iLjy — álex (@AlexHopeless) May 25, 2021

qué está pasando como que también vuelve lorde dios mío no me da la vida pic.twitter.com/CKQVilU4vY — laura 🌿 (@venusinthe3rd) May 25, 2021

el primavera sound confirmando a lorde pic.twitter.com/h7AF1Np19E — elvira (@prez_elvira) May 25, 2021

si lorde va al primavera sound el año q viene … eso quiere decir q va a sacar música pronto ??? pic.twitter.com/go2fkER0M4 — javi (@javiosxrio) May 25, 2021

Yo depues d vender mis órganos para ver a lorde en el primavera pic.twitter.com/R1VGdiB6Nn — Paris de Noia (@hij0sdeputa) May 25, 2021

no me quiero emocionar por lorde pero ya me emocioné pic.twitter.com/EBWKkoI1yM — quentin main (@melodr4no) May 25, 2021

QUE VAN DUA LIPA Y LORDE AL PRIMAVERA SOUND EL AÑO QUE VIENE ME VA A DAR ALGO pic.twitter.com/kpzLXajon8 — david (@brightnostalgia) May 25, 2021