Este sábado por la noche en las pantallas de Chilevisión se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida. En esta ocasión, quienes buscaron convertirse en el mejor anfitrión fueron Sebastián Layseca, Emilia Schneider, Mario Ortega y Lorena Bosch. Fue la actriz quien sorprendió con un íntimo y conmovedor relato.

Bosch fue la encargada de inaugurar el capítulo. En medio de la cena, comenzó a recibir regalos de sus compañeros, pero fue el Mario Ortega el que hizo que revelara que hace poco tiempo sufrió la muerte de un ser querido: su padre.

El regalo en cuestión fue un par de guantes esquí. Ahí, la también locutora radial mencionó que una de sus pasiones es esquiar, algo que compartía con su padre.

Lee también: Patricia Maldonado vuelve a la TV como invitada de “Pero con Respeto”: Revisa quiénes serán los otros panelistas

Sobre esto, Lorena Bosch dijo: “No voy hace muchos años a la montaña, pero esquío desde que aprendí a caminar, de ahí que me subieron a los palos. Me llevaba mi papá, él hacía montaña”.

Además de eso, comentó que su padre le enseñó algunos rituales importantes del deporte, permitiendo que ella generara una disciplina en medio de la diversión que conlleva practicarlo.

“Eso me quedó guardado por siempre. Una vez se me quedaron los guantes, cuando era adolescente, y fue como ‘caga…’. Dijo ‘voy a ver cuánto aguanta’, y terminó yendo a comprarme guantes, pero esquié un rato a mano pelada y nunca más se me olvidaron“, complementó diciendo en el programa de Chilevisión.

Lee también: Sofía Vergara conmueve con su testimonio sobre cómo enfrentó el cáncer de tiroides: Lo descubrió por casualidad

La revelación de Lorena Bosch

Tras esto, la actriz nacional sorprendió a sus compañeros revelando que su padre falleció hace poco tiempo. “Murió este año, así que ando un poco sensible, te imaginarás”, dijo.

Finalmente, señaló que su papá “partió hace poquito (…) así que esto me trajo bonitos recuerdos, fue un bonito regalo”.