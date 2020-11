No descarta postularse como constituyente. La actriz Loreto Aravena hizo una serie de revelaciones en televisión, en donde habló sobre su militancia en un partido en formación y su tendencia política, revelándose muy cercana e involucrada con lo que pasa políticamente en el país.

En el programa Sigamos de Largo de Canal 13, en donde participó junto a Tamara Acosta y Jenny Cavallo, la protagonista de “Los 80”, fue clara cuando se le hizo mención a la posibilidad de ser parte del proceso constituyente.

“Estoy bien involucrada en este minuto en el tema constituyente. De hecho, estoy militando, en Fuerza Común. No nos alcanzamos a constituir como partido, pero ahora soy parte del Frente Amplio”, indicó,

Levantando candidaturas

En ese sentido, la actriz precisó que está “trabajando en los territorios” y tratando de “levantar algunas candidaturas más y buscando que la candidatura de Fernando Atria (líder de Fuerza Común) sea una de las principales en el tema de los constituyentes”.

Bajo esa misma línea, Aravena no descarta ser candidata ella misma. “No lo descarto porque me encantaría, pero sin duda que hay mucha gente muy capacitada en Chile para hacerlo. Entonces no, no lo descarto por ahora”, señaló.

Una Constitución independiente

Además, la actirz en Preciosas reveló un anhelo que posee: “Ojalá que la mayor cantidad de independientes y de actores sociales, de las personas que se juntan en las plazas a conversar desde antes del estallido, sea quienes puedan redactarla (la Constitución)”, dijo.

Asimismo, enfatizó sentir que su trabajo es “seguir empujando” por una mayor representación independiente en la formación de la nueva Carta Magna.