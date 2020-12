Loreto Aravena comentó sobre su relación con Maximiliano Luksic, hijo del empresario multimillonario Andrónico Luksic, la que habría retomado este 2020.

En conversación con The Clinic, la actriz nacional se refirió a lo que ha sido su vida personal este complejo año, en el que fue despedida de Canal 13, renunció públicamente a hacer teleseries y tuvo un encontrón con su colega Héctor Morales.

“Pero, en todo caso, todos mis años son intensos”, dijo la intérprete que dio vida a Claudia Herrera en Los 80. “Nunca he parado”.

Antes de comentar su vida sentimental, aclaró que si bien es parte de Comunes, partido miembro del Frente Amplio, no se ve como candidata a la Convención Constitucional. “Hay gente que yo creo está más capacitada que yo para esa función. Pero claro que me interesa lo que está pasando en mi país”, afirmó.

Lee también: Polémica en redes sociales por pinturas del Rumpy que llegan a los $500 mil

Sobre su relación con Max, director ejecutivo de Canal 13, afirmó que sus credenciales políticas más ligadas a la izquierda se habrían visto afectadas en el ámbito público, y que incluso han surgido críticas en sus redes sociales en torno a sus intenciones con el licenciado en Economía en Boston, Estados Unidos.

“Por pololear con un Luksic… perdí toda credibilidad en la palestra pública“, confesó Loreto. “Yo soy de izquierda. Mi familia es de izquierda. Mi papá es primo de Carmen Gloria Quintana, la mujer que quemaron. Tengo familiares que se fueron al exilio. Y, claro, ahora me juzgan por pololear con Max”.

Asimismo, contó que desde el comienzo de su relación la han “tratado muy mal” y que le han llamado “interesada”. “Yo llegué al 13 el 2008, a hacer la teleserie Preciosas. Entonces ha sido muy heavy la misoginia. Sólo por ser mujer… ¿Y sabes qué? Me enamoré“, confiesa.

“¡Me enamoré! ¿Es eso tan raro, tan terrible? Lo aprendí a conocer. Conocí al hombre detrás del apellido. Pero, claro, no se me invalida por mi trabajo. No, obvio que no. Pasé a ser La Mujer De…”, lamenta la actriz.