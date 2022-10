Los Bunkers at The Roxy: ¿Dónde escuchar el disco inédito en vivo de la banda chilena?

Los Bunkers volvieron a sorprender a sus fans, esta vez, al publicar un disco inédito en vivo de su presentación en un reconocido teatro en Hollywood.

Se trata de Gran Reserva Vol.1, Los Bunkers at The Roxy, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con 10 temas clásicos que los oriundos de Concepción tocaron en el reconocido teatro The Roxy en Los Angeles, California.

“Un gran registro de un gran momento en un gran lugar”, detalló la banda en sus redes sociales.

El disco corresponde a la presentación de los penquistas el pasado 6 de agosto de 2011 en el famoso teatro, cuando realizaron su primera gira por Estados Unidos y en el que se han presentado artista de renombre internacional, como Bob Marley, Guns N’ Roses y Prince, entre otros.

Las canciones que interpretaron están sus grandes clásicos, como Miéntele, No Me Hables de Sufrir, Ven Aquí y también las versiones de Silvio Rodríguez.

“En ese momento teníamos un trabajo bastante avanzado en México, entonces existía la necesidad de ir a darse una vuelta por Estados Unidos y hacer ese primer circuito de clubs y lugares emblemáticos”, contó Francisco Durán a La Tercera.

Por su parte, Mauricio Durán agregó que “lo bonito que tiene es que es un archivo súper crudo, grabado directamente desde la mesa, son dos canales, más otros dos de público. Y dado el lugar, nos parecía entretenido que fuera un registro de lo que era la banda tocando en vivo en esos años. Nos gustó que se captara muy bien la energía del público de esa noche, así que era un material valioso”.

¿Dónde escuchar Los Bunkers at The Roxy?

Las 10 canciones del volumen 1 de Gran Reserva, Los Bunkers at The Roxy, están disponibles en Spotify:

Cabe recordar que Los Bunkers anunciaron su regreso a los escenarios con su gira Ven Aquí, con presentaciones en el Estadio Santa Laura el 11 y 12 de marzo, y también su tierra natal Concepción el próximo 25 de marzo de 2023.