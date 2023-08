¡No se salvó ni la señora Mónica! Los dardos que lanzó Francisco contra ex compañeros de Gran Hermano

La noche de este domingo se vivió una emocionante nueva eliminación desde la casa de Gran Hermano Chile. Una despedida que estuvo marcada por la salida de Francisco Arenas, quien obtuvo un 71% de los votos.

Recordemos que la denominada Familia Lulo se ganó el corazón de muchos televidentes, quienes sufrieron con la presencia de Coni, Jennifer y Francisco en la placa de eliminación.

Este lunes, Arenas recibió el cariño del público en su regreso al país y visitó los estudios de Chilevisión para conversar con el panel del reality show.

Una instancia que estuvo cargada de emoción, pero que también sirvió como una oportunidad para que hiciera sus descargos en contra de ex compañeros.

Los dardos estuvieron cargados principalmente a Jorge Aldoney, quien manifestó su descontento con la actitud del camionero al abandonar la casa. Sin embargo, también arremetió con otros dos queridos participantes.

“Jorge hizo la del bandido”

Arenas le respondió a Aldoney, luego que se sintiera “picado” por la forma en que el eliminado salió de la casa. “Me quise despedir de la gente que me interesaba a mí. Soy honesto, no me quise despedir de ellos“, reconoció.

Puntualmente sobre el modelo, Francisco afirmó que “hay actitudes que no me gustaron, lo encontré falso. En algunos momentos estuvo con Pincoya, ella le limaba y pintaba las uñas, le hacía con crema en los pies y un día él le dijo ‘pégate la cachá, porque capaz que te agarre a patá’, en un tono pesado”.

“La Pincoya me lo comentó a mí y yo le dije ‘le das de comer y él te muerde la mano’, incluso ella no lo quiso votar y lo voté yo”, agregó.

Más adelante, comentó el alejamiento que tuvo Aldoney con la “Familia Lulo”. “Jorge hizo la del bandido, de un día para otro se fue escondido de la pieza y no dijo nada”, apuntó.

“Hans me decepcionó”

El reciente eliminado de Gran Hermano Chile también se fue en contra de Hans Valdés, uno de los jugadores más queridos del reality show, quien con el paso de las semanas se fue alejando de él.

“¿Quién es la persona que más te decepcionó dentro del reality?”, le preguntó Michael Roldán, a lo que respondió tajantemente que “Hans”.

Consultado sobre este quiebre en su relación, el ex participante sostuvo que el joven de 18 años “me comentó que me quería votar y que yo era como el papá de él, pero resulta que a tu papá no le entierras una apuñalada y después dice que es su papá“.

“La señora Mónica las tiraba por debajo”

El ex participante también tuvo palabras para Mónica Ramos, la jugadora de mayor edad al interior del encierro y que dijo sentirse excluida del grupo de “Los Lulos”.

“Yo respeto a la gente de mayor edad, no voy a hablar mal de ella. Dijo que había que mantenerse calladita nomás, pero igual las tiraba por debajo“, señaló.

Asimismo, aprovechó la instancia para criticar la cercanía entre Constanza y Sebastián. “En un momento los vi como una relación tóxica”, apuntó.