El vocalista del grupo argentino Los Nocheros, Kike Teruel, confirmó que la banda decidió no aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

El artista informó la determinación debido a la desconfianza que tiene en el proceso que se lleva a cabo en Argentina, ya que “hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien… Es una decisión personal y familiar que no tiene nada de malo”.

“En casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y alcalinizando el cuerpo. Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien”, comentó al medio Eldoce de Córdoba.

Siguiendo con su argumentación, Teruel afirmó que “todavía no nos supieron aclarar si el que tiene el virus puede volver a tener, si el que está vacunado puede contagiar o no. ¿Cuál es el porcentaje de contagio? Para los ingleses la de Oxford es la mejor; en Europa no aceptan la Sputnik, solo en Rusia; para los estadounidenses la de AstraZeneca. Hay desinformación, esto es muy experimental”.

Pese a esto, aclaró que si un país les pide como requisito el estar vacunado contra el coronavirus “no les quedará otra” que inyectarse los anticuerpos.

Finalmente, el intérprete de Entre la tierra y el cielo aseguró que no le tiene miedo a contagiarse de COVID-19, “pero sí respeto”.

Vacunarse es seguro

Desde el comienzo del proceso de vacunación en Chile en diciembre del 2020, las autoridades y los especialistas sanitarias han remarcado que la inoculación contra el COVID-19 es “seguro”.

Por ejemplo, el doctor Miguel O’Ryan, infectólogo y miembro del Consejo Asesor de Vacunas del Ministerio de Ciencias, aclaró que la efectividad de las vacunas es real, ya que “por ejemplo Sinovac alcanza un 67% en la prevención de los contagios, número que es mayor en Pfizer”.

En entrevista con CNN Chile, O’Ryan apuntó que es importante que toda la población sea parte del proceso, para que así se alcance el esperado 80% de la población inoculada y las medidas restrictivas comiencen a decaer.

Por otra parte, las autoriades sanitarias han remarcado que vacunarse con AstraZeneca “es seguro”.